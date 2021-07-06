В Амурской области за прошедшие сутки от воды освободились 32 дома и 125 участков

Паводковая ситуация в Амурской области налаживается. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Амурской области, за минувшие сутки освободились от воды 125 приусадебных участков и 32 дома. Тяжёлым остаётся положение жителей села Владимировка Благовещенского района.

На сегодняшний день в 13 субъектах области остаются подтопленными 87 жилых домов, 76 из которых – в селе Владимировка Благовещенского района. Во власти воды в Приамурье остаются 477 приусадебных участков, из которых 404 всё в той же Владимировке.

Частично подтопленными остаются 9 участков дорог в Архаринском, Константиновском и Михайловском районах: проезд возможен на специальной технике. Вовсе без автомобильного сообщения с остальным миром по-прежнему остаются посёлок Кузнецово и село Калиновка в Магдагачинском районе, а также село Марково в Благовещенском. В Шимановском районе всё ещё действует лодочная переправа в селе Ушаково.

Продолжают работу пять пунктов временного размещения, где находятся 95 человек, в том числе 42 ребёнка. В пунктах организовано горячее питание, дежурят медики и психологи. В области созданы и функционируют 20 комиссий, из них 17 – по оценке причиненного ущерба и три – по признанию жилья аварийным, либо непригодным для проживания.

ГУ МЧС России по Амурской области и Амурская областная территориальная подсистема РСЧС продолжают функционировать в режиме ЧС, оперативный штаб работает в круглосуточном режиме.

В населённых пунктах, попавших в зону подтопления, продолжаются аварийно-восстановительные работы, в которых задействованы 924 человека и 312 единиц техники.