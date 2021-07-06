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сегодня, 12:30 3

На Чукотке привившимся от COVID-19 дают по две тысячи рублей

А госслужащим предоставляют дополнительный выходной

На Чукотке привившимся от COVID-19 дают по две тысячи рублей
Фото: чукотка.рф

Власти Чукотского автономного округа расширили список мер в поддержку кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции.

Теперь всем привившимся жителям округа старше 50 лет предоставляют единовременную выплату в две тысячи рублей. Такая мера действовала в округе и раньше, но деньги давали только тем, кто старше 60-ти. Кроме того, власти распорядились предоставлять всем вакцинировавшимся госслужащим один дополнительный выходной. Мера касается чиновников из органов государственной власти и госучреждений.

— В отношении органов местного самоуправления и всех работодателей это нововведение носит рекомендательный характер, – уточняют в региональном правительстве.

Между тем, план по вакцинации на Чукотке выполнен на 73 процента, это самый высокий показатель в стране. В Амурской области, по данным от 3 июля, вакцинация завершена на 37,6 процента от плана. Для её ускорения в регионе открывают мобильные прививочные пункты.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Петро555

    Петро555
    47 минут назад

    А наши пусть по 5000 дают

  • Tуман

    Tуман
    9 минут назад

    Очередное пробитие дна

  • PIRAT1972

    PIRAT1972
    3 минуты назад

    Иудушек можно еще как-то понять продают других, а тут свою жизнь и сумма на один ужин.

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