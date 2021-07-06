В Благовещенске будут судить женщину-полицейского

Благовещенская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 32-летней жительницы областного центра. Её обвиняют в неисполнении служебных обязанностей. Работая в органах надзора за неблагополучными семьями, женщина не обращала внимания на факты преступлений в отношении детей.

Как считает прокуратура, в процессе работы между 2016 и 2021 годами обвиняемой было допущено систематическое неисполнение своих обязанностей. Узнав о том, что в одной из семей города родители периодически издеваются над детьми, женщина не предприняла ничего, чтобы это прекратить.

Факты издевательств в семье, выявленные правоохранителями с помощью социальных сетей, и послужили основанием для прокурорской проверки, материалы которой позднее стали основой уголовного дела, сообщает прокуратура Амурской области.