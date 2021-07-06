Прогулочные теплоходы снова возвращаются на Амур

С сегодняшнего дня – с 6 июля – пассажирский теплоход снова готов принять на своём борту благовещенцев.

Одним из любимых развлечений благовещенцев остаются летние прогулки на теплоходе. Пока граница закрыта и посещение Поднебесной для большинства всё ещё невозможно, для многих амурчан маленькое путешествие по Амуру – приятная возможность приблизиться к Хэйхэ и просто хорошо провести время. В связи с недавним обострением паводковой ситуации причал на набережной реки Амур ожидаемо не функционировал. Но теперь прогулочные теплоходы снова готовы принимать горожан и гостей областной столицы!

Информация о новом расписании появилась в инстаграм-аккаунте прогулочных теплоходов Благовещенска: «лето продолжается!»

Желающие приглашаются к прогулкам по маршрутам «Обзор на Благовещенск» и «К международному мосту». Напоминаем, что продажа билетов производится исключительно за наличный расчёт.