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сегодня, 11:15 2

Прогулочные теплоходы снова возвращаются на Амур

С 6 июля благовещенцы снова могут прокатиться на прогулочном судне

Прогулочные теплоходы снова возвращаются на Амур

С сегодняшнего дня – с 6 июля – пассажирский теплоход снова готов принять на своём борту благовещенцев.

Одним из любимых развлечений благовещенцев остаются летние прогулки на теплоходе. Пока граница закрыта и посещение Поднебесной для большинства всё ещё невозможно, для многих амурчан маленькое путешествие по Амуру – приятная возможность приблизиться к Хэйхэ и просто хорошо провести время. В связи с недавним обострением паводковой ситуации причал на набережной реки Амур ожидаемо не функционировал. Но теперь прогулочные теплоходы снова готовы принимать горожан и гостей областной столицы!

Информация о новом расписании появилась в инстаграм-аккаунте прогулочных теплоходов Благовещенска: «лето продолжается!»

Желающие приглашаются к прогулкам по маршрутам «Обзор на Благовещенск» и «К международному мосту». Напоминаем, что продажа билетов производится исключительно за наличный расчёт.

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#большая вода #отдых

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Комментарии
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  • OT

    OT
    2 часа назад

    А стоимость билета какая?

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Это вообще информация или реклама? Обычна такой куцей бывает только реклама.

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