Максим Покровский написал заявление в полицию на Диму Билана

Ситуация развивалась следующим образом. Во время выступления Билана на концертной площадке в Петербурге были замечены санитарные нарушения. Из-за этого концерт группы «Ногу Свело!», который должен был состояться на следующий день был отменён.

Покровский на своей странице в Instagram эмоционально высказал претензии Билану и обвинил его в безответственном поведении и неуважении к коллегам.

Билан в ответ назвал упрёки Макса «неадекватной агонией», а также заметил, что не может сам надевать каждому зрителю маску на лицо.

Вскоре конфликтующие стороны всё-таки пришли к взаимопониманию. Покровский опубликовал миролюбивый пост, и всем казалось, что конфликт артистов близок к завершению.

Однако 5 июля лидер «Ногу Свело!» написал заявление в полицию. Покровский заявил, что во время разговора с Биланом по WhatsApp в его адрес поступили угрозы и оскорбления.

По словам Максима, он написал заявление с целью «зафиксировать ситуацию, а не дать этому дальнейший ход». При этом он хочет, чтобы «общественность увидела истинное лицо Билана».