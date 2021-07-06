Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:39 0

Максим Покровский написал заявление в полицию на Диму Билана

Покровский заявил, что получил от Билана угрозы и оскорбления

Максим Покровский написал заявление в полицию на Диму Билана
Фото: news.myseldon.com

На днях между Димой Биланом и лидером группы «Ногу Свело!» Максимом Покровским разгорелся конфликт. Поначалу претензии друг другу артисты предъявляли только в социальных сетях, но пятого июля Покровский написал на Билана заявление в полицию, пишет «Московский комсомолец».

Ситуация развивалась следующим образом. Во время выступления Билана на концертной площадке в Петербурге были замечены санитарные нарушения. Из-за этого концерт группы «Ногу Свело!», который должен был состояться на следующий день был отменён.

Покровский на своей странице в Instagram эмоционально высказал претензии Билану и обвинил его в безответственном поведении и неуважении к коллегам.

Билан в ответ назвал упрёки Макса «неадекватной агонией», а также заметил, что не может сам надевать каждому зрителю маску на лицо.

Вскоре конфликтующие стороны всё-таки пришли к взаимопониманию. Покровский опубликовал миролюбивый пост, и всем казалось, что конфликт артистов близок к завершению.

Однако 5 июля лидер «Ногу Свело!» написал заявление в полицию. Покровский заявил, что во время разговора с Биланом по WhatsApp в его адрес поступили угрозы и оскорбления.

По словам Максима, он написал заявление с целью «зафиксировать ситуацию, а не дать этому дальнейший ход». При этом он хочет, чтобы «общественность увидела истинное лицо Билана».

Просмотров всего: 274

#шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Певица Маргарита Суханкина высказалась о конфликте с продюсером группы «Мираж»
В России и мире

Регина Тодоренко рассказала, что потеряла на криптовалюте почти три миллиона рублей
В России и мире

Певица Клава Кока и блогер Дима Гордей расстались после двух лет отношений
В России и мире 1

Певец Митя Фомин рассказал, как пытался выжить в США
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь