Банки Амурской области помогут подтопленцам с реструктуризацией кредитов

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Губернатор Приамурья Василий Орлов обратился к кредитным учреждениям области с вопросом рассмотрения ими возможности реструктуризации действующих кредитов для пострадавших от паводка амурчан.

— Паводок этого года, не смотря на свою кратковременность, принёс значительный материальный ущерб жителям подтопленных территорий. Понимаем, что действующие кредитные обязательства могут стать дополнительной нагрузкой для пострадавших лиц. В связи с этим банки региона выразили готовность пойти навстречу и рефинансировать займы. Для этого амурчанам, проживающим в зоне подтопления, необходимо направить заявление о предоставлении отсрочки в банк, где ранее был оформлен кредит. При этом, условия рефинансирования в каждом банке могут быть индивидуальны и зависеть от ряда таких факторов, как размер и срок кредита, материальное положение заёмщика и так далее, – рассказала министр экономического развития и внешних связей области Людмила Старкова.

Справка АИ

Согласно распоряжению губернатора области, граница зон ЧС регионального характера в настоящее время затрагивает территории 17 муниципалитетов Приамурья.

В числе таких зон Архаринский, Благовещенский, Зейский, Константиновский, Магдагачинский, Мазановский, Михайловский, Свободненский, Сковородинский, Серышевский, Тамбовский и Шимановский районы, Белогорский, Завитинский, Ивановский и Тындинский муниципальные округа, а также город Благовещенск, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.