Стали известны обстоятельства смерти режиссёра Владимира Меньшова
Назван точный диагноз скончавшегося Владимира Меньшова
5 июля скончался известный режиссёр Владимир Меньшов. СМИ стали известны обстоятельства его смерти и точный диагноз, пишет «Экспресс газета».
Владимир Меньшов был госпитализирован 22 июня. В больнице у режиссёра диагностировали вирусную пневмонию, а также дыхательную недостаточность третьей степени.
Позже был получен положительный тест на коронавирус. По предварительным данным, последствия «ковида» и стали причиной смерти Меньшова.
Как пишет «Московский комсомолец», 81-летний режиссёр ещё в мае заподозрил у себя коронавирус. Когда у него неожиданно поднялась температура, его супруга, актриса Вера Алентова, вызвала врачей. Его доставили в клинику для обследования, но тогда опасный диагноз не подтвердился.
21 июня Меньшов вновь обратился за медпомощью. Тогда у него снова немного поднялась температура, а сатурация понизилась до 94. Однако Владимир Валентинович решил остаться дома. Только на следующий день, когда сатурация упала до 89 и ситуация стала критической, Меньшов согласился на госпитализацию. Но, несмотря на усилия врачей, спасти режиссёра не смогли.
В Союзе кинематографистов сообщили, что прощание с Владимиром Меньшовым пройдёт 8 июля в Доме кино. Похоронят режиссёра на Новодевичьем кладбище.
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