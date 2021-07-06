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Стали известны обстоятельства смерти режиссёра Владимира Меньшова

Назван точный диагноз скончавшегося Владимира Меньшова

Стали известны обстоятельства смерти режиссёра Владимира Меньшова
Фото: nesnilos.com

5 июля скончался известный режиссёр Владимир Меньшов. СМИ стали известны обстоятельства его смерти и точный диагноз, пишет «Экспресс газета».

Владимир Меньшов был госпитализирован 22 июня. В больнице у режиссёра диагностировали вирусную пневмонию, а также дыхательную недостаточность третьей степени.

Позже был получен положительный тест на коронавирус. По предварительным данным, последствия «ковида» и стали причиной смерти Меньшова.

Как пишет «Московский комсомолец», 81-летний режиссёр ещё в мае заподозрил у себя коронавирус. Когда у него неожиданно поднялась температура, его супруга, актриса Вера Алентова, вызвала врачей. Его доставили в клинику для обследования, но тогда опасный диагноз не подтвердился.

21 июня Меньшов вновь обратился за медпомощью. Тогда у него снова немного поднялась температура, а сатурация понизилась до 94. Однако Владимир Валентинович решил остаться дома. Только на следующий день, когда сатурация упала до 89 и ситуация стала критической, Меньшов согласился на госпитализацию. Но, несмотря на усилия врачей, спасти режиссёра не смогли.

В Союзе кинематографистов сообщили, что прощание с Владимиром Меньшовым пройдёт 8 июля в Доме кино. Похоронят режиссёра на Новодевичьем кладбище.

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#COVID 19 #культура #память

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