В Ромненском округе Амурской области восстанавливают разрушенные паводком дороги

Сильные дожди и паводковые воды привели к разрушению в Ромненском округе двух участков дорог. Сейчас в срочном порядке их восстанавливают. При этом участок Белогорск – Новое – Ромны должны закончить к 15 августа. Накануне здесь с инспекцией побывал председатель Законодательного Собрания Амурской области Вячеслав Логинов.

— Суммарно в этом году Ромненскому округу мы выделили из областного бюджета более 300 миллионов рублей на ремонт дорожной сети. Часть из этой суммы, 75 миллионов, в плановом порядке – на обновление участка дороги Братолюбовка – Амаранка, начатое в прошлом году, часть – на ликвидацию последствий ЧС. В частности, на этот 12-километровый участок между сёлами Ромны и Каховка – 148 миллионов рублей, – прокомментировал глава регионального парламента.

В данный момент идёт отсыпка полотна дороги песком. Перед этим был вынут весь вспучившийся из-за воды грунт. Толщина «подушки» в основании дороги составит один метр. Сверху на неё насыпят 20 сантиметров песчано-гравийной смеси.

— Ромненский округ – непростая территория в части логистики, протяжённости и состояния дорог. Основная его проблема – отсутствие качественных инертных материалов. Для продолжения работ на этом участке потребуется ПГС, а ближайший карьер – в Белогорском округе, в 120 километрах. Это само по себе означает и удорожание ремонта, и увеличение его сроков. Но контракт заключён, и за его выполнением мы будем следить. По итогу жители должны получить дорогу четвёртой категории, соответствующей всем нормативным требованиям, – отметил Вячеслав Логинов.

Цифры

14 миллиардов рублей выделено в Амурской области в этом году на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог регионального, межмуниципального и муниципального значения, а также мостов, закупку дорожной техники и возведение моста через Зею. Эта сумма может быть увеличена.