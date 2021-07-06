Василий Орлов рассказал о реконструкции аэропорта в Бомнаке

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В Зейском районе реконструкция аэропортовой инфраструктуры Бомнака вышла на завершающий этап. Дальневосточное управление Ростехнадзора выдало заключение о соответствии объекта капитального строительства посадочной площадки всем необходимым техническим требованиям. Это означает, что объект готов к вводу в эксплуатацию.

— После завершения всех мероприятий по модернизации посадочной площадки и аэровокзала в Бомнаке будет возможна эксплуатация воздушных судов Л-410, Ан-2, вертолётов Ми-8 и классом ниже в светлое время суток. Ввод взлётно-посадочной полосы направлен на обеспечение авиатранспортной доступностью жителей региона, «Амурская авиабаза» уже готовится к возобновлению полётов на самолётах, прорабатывается вопрос регулярности этих рейсов, – рассказал глава Приамурья Василий Орлов.

Проект «Реконструкция посадочной площадки Бомнак, Зейский район, Амурская область» реализуется в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» на период до 2024 года, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.