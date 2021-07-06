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Во дворе дома в Благовещенске сбили ребёнка

Шестилетнего мальчика увезли в больницу

Во дворе дома в Благовещенске сбили ребёнка
Фото: pixabay.com

В Благовещенске ребёнок попал под колёса автомобиля. Как сообщает полиция города, вечером 5 июля во дворе дома 44 по улице Театральной водитель Toyota Rush наехал на мальчика 2014 года рождения.

Ребёнок вышел на внутридворовую дорогу из-за припаркованного автомобиля. Шестилетнего пешехода с травмами доставили в больницу.

По информации полиции, с начала года произошло 11 ДТП с участием детей-пешеходов. Четыре инцидента произошли во дворах и на прилегающих территориях.

Напомним, 10 июня около шести часов вечера во дворе дома № 10/4 по Игнатьевскому шоссе неизвестный автомобиль сбил семилетнюю девочку. Ребёнок доставлен с травмами в больницу, водитель с места происшествия скрылся.

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#дети #ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Я один во время движения во дворе ползу как черепаха, потому что из-за любой машины может выскочить ребенок?!

    Обезьяны на джипах летают, лишать прав за такое!

  • ТехАвтоМир

    ТехАвтоМир
    2 часа назад

    Дмитрий, не вы один. Я уже привык то мячик вылетит на дорогу, то собака чья либо выбежит.

  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    2 часа назад

    Я тоже всегда еду по двору и жду из-за каждого автомобиля "сюрприз" в виде выскочившего за мячом/на велосипеде/самокате и т.д. ребенка. Так как уже пару раз было. Хорошо, что без травм и увечий. Не считая моих седых волос.

  • Здравый смысл

    Здравый смысл
    1 час назад

    Что делают машины во дворах? Их там не должно быть от слова совсем

  • Victrix

    Victrix
    4 минуты назад

    Что делают дети на проезжей части? Их там не должно быть от слова совсем.

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