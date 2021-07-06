Во дворе дома в Благовещенске сбили ребёнка

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В Благовещенске ребёнок попал под колёса автомобиля. Как сообщает полиция города, вечером 5 июля во дворе дома 44 по улице Театральной водитель Toyota Rush наехал на мальчика 2014 года рождения.

Ребёнок вышел на внутридворовую дорогу из-за припаркованного автомобиля. Шестилетнего пешехода с травмами доставили в больницу.

По информации полиции, с начала года произошло 11 ДТП с участием детей-пешеходов. Четыре инцидента произошли во дворах и на прилегающих территориях.

Напомним, 10 июня около шести часов вечера во дворе дома № 10/4 по Игнатьевскому шоссе неизвестный автомобиль сбил семилетнюю девочку. Ребёнок доставлен с травмами в больницу, водитель с места происшествия скрылся.