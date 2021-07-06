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С начала года тридцать амурских охотников лишились лицензий

Чаще всего амурчане нарушали сроки охоты

С начала года тридцать амурских охотников лишились лицензий
Фото: pixabay.com

Тридцать жителей Амурской области лишились охотничьих билетов с начала 2021 года. Как сообщает амурское охотуправление, чаще всего охотники не дожидались начала сезона на водоплавающую птицу.

Также амурские добытчики охотились на копытных в закрытые сроки охоты, а также находились с оружием на особо охраняемых природных территориях, где охота полностью запрещена.

Решение о лишении права охоты принимает суд. После этого аннулируется охотничий билет, а следом – и разрешение на оружие. Чаще всего срок составляет от года до полутора лет. В 2020 году таким образом наказали 54 амурчанина.

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#животные #природа

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