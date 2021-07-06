Погиб амурский рок-музыкант Дмитрий Студенников

В Амурской области трагически погиб музыкант Дмитрий «Кучерявый» Студенников. Многие годы он возглавлял рок-группу «КБ Революция».

По информации из близких к коллективу источников, Дмитрий пропал в тайге, где он работал на вахте, около недели назад. Тело музыканта нашли в реке.

Группа «КБ Революция» появилась в 1997 году. Коллектив регулярно выступал в Амурской области и за её пределами.

Редакция Амур.инфо выражает соболезнования родным и близким Дмитрия.