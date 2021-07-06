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Погиб амурский рок-музыкант Дмитрий Студенников

Тело лидера «КБ Революции» нашли в тайге

Погиб амурский рок-музыкант Дмитрий Студенников

В Амурской области трагически погиб музыкант Дмитрий «Кучерявый» Студенников. Многие годы он возглавлял рок-группу «КБ Революция».

По информации из близких к коллективу источников, Дмитрий пропал в тайге, где он работал на вахте, около недели назад. Тело музыканта нашли в реке.

Группа «КБ Революция» появилась в 1997 году. Коллектив регулярно выступал в Амурской области и за её пределами.

Редакция Амур.инфо выражает соболезнования родным и близким Дмитрия.

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#культура #память

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Комментарии
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  • Жизнь.ИНФО

    Жизнь.ИНФО
    1 час назад

    Светлая память...

  • ordinary

    ordinary
    35 минут назад

    жаль человека, мог делать вещи..

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