Умер Владимир Меньшов

Сегодня, 5 июля, на 82-м году ушёл из жизни известный советский и российский режиссёр, актёр и сценарист Владимир Меньшов. Как сообщается на официальном сайте киноконцерна «Мосфильм», причиной стали последствия коронавирусной инфекции.

Владимир Валентинович Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку.

В 1965 году окончил актёрский факультет школы-студии МХАТ имени В. Немировича-Данченко.

В 1970 году окончил аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе (мастерская Михаила Ромма).

В 1981 году как режиссёр был удостоен премии «Оскар» за картину «Москва слезам не верит» (16+, «Мосфильм», 1979).

Всего же в период с 1976 по 2000 год Меньшов снял пять кинокартин, как минимум две из которых являются абсолютными национальными кинохитами для нескольких поколений зрителей – «Любовь и голуби» (12+, «Мосфильм», 1984) и оскароносная «Москва слезам не верит». Впрочем, и другие три фильма авторства Владимира Валентиновича любимы и почитаемы многими: дебютная картина «Розыгрыш» (16+, «Мосфильм», 1976) с юным Дмитрием Харатьяном, фильм-фарс «Ширли-мырли» (16+, «Мосфильм», 1995), в котором Меньшов собрал весь цвет советского кинематографа, чувственная драма «Зависть богов» (16+, «Мосфильм», 2000), ставшая последней режиссёрской работой мастера.

Как актёр Владимир Меньшов принял участие в более чем 110 картинах. Выступал также и сценаристом, и продюсером.

Владимир Меньшов – народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии «Оскар» (в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»), член Союза кинематографистов РФ.