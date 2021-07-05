В Амурской области приостановили деятельность золотодобывающей компании за урон природе

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Обновлено: 19:45



Деятельность одной из организаций по добыче россыпного золота на реке Малый Караурак в Селемджинском районе приостановили на 90 суток. Такое решение принял суд, сообщает региональное министерство природных ресурсов.

Инспекторы провели осмотр реки и взяли пробы природной и сточных вод. Исследование показало, что в воде превышено содержание взвешенных веществ. В связи с этим министерство подало в суд на юридическое лицо ООО «Три П», совершившее административное правонарушение.

Также сотрудники министерства произвели предварительный расчёт причинённого ущерба. Он составил более 145 миллионов рублей.

Напомним, в июне специалисты насчитали пять загрязнённых золотодобытчиками водоемов в Селемджинском районе. Более 968 тысяч рублей должны заплатить золотодобытчики за загрязнение реки Лукачёк. Василий Орлов потребовал лишать лицензий безответственных золотодобытчиков.