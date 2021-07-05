Два амурчанина скончались от коронавируса за последние сутки

— Темп прироста за последние сутки – 0,4 %. У 66 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (67 %), у 32 – в виде пневмонии (33 %), – сообщили в Роспотребнадзоре.

С момента начала пандемии в Амурской области зафиксировано уже 24 554 случая коронавирусной инфекции. Выздоровело 23 444 пациента, умерло – 309.