Два амурчанина скончались от коронавируса за последние сутки
В регионе выявлено 98 новых случаев COVID-19
По данным управления Роспотребнадзора по Амурской области, в течение суток в регионе выявлено 98 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом, уточняет портал стопкоронавирус.рф, умерло двое и выздоровело 47 пациентов.
— Темп прироста за последние сутки – 0,4 %. У 66 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (67 %), у 32 – в виде пневмонии (33 %), – сообщили в Роспотребнадзоре.
С момента начала пандемии в Амурской области зафиксировано уже 24 554 случая коронавирусной инфекции. Выздоровело 23 444 пациента, умерло – 309.
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