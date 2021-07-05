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сегодня, 18:45 0

Два амурчанина скончались от коронавируса за последние сутки

В регионе выявлено 98 новых случаев COVID-19

Два амурчанина скончались от коронавируса за последние сутки
Фото: pixabay.com

По данным управления Роспотребнадзора по Амурской области, в течение суток в регионе выявлено 98 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом, уточняет портал стопкоронавирус.рф, умерло двое и выздоровело 47 пациентов.

— Темп прироста за последние сутки – 0,4 %. У 66 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (67 %), у 32 – в виде пневмонии (33 %), – сообщили в Роспотребнадзоре.

С момента начала пандемии в Амурской области зафиксировано уже 24 554 случая коронавирусной инфекции. Выздоровело 23 444 пациента, умерло – 309.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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