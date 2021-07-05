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Аукционы на ремонт перекрестков Белогорска снова без участников

Аукционы на сумму 15,5 миллиона рублей объявляются уже не в первый раз

Аукционы на ремонт перекрестков Белогорска снова без участников
Фото: администрация Белогорска

Завтра, 6 июля, в 10 утра завершается срок подачи заявок на ремонт трёх перекрестков Белогорска. В отделе муниципального заказа напомнили, что аукционы на сумму 15,5 миллиона рублей объявляются уже не в первый раз.

Так, на асфальтирование перекрёстков Кирова и Скорикова (4,8 миллиона рублей) и Кирова и Партизанская (4,6 миллиона рублей) муниципалитет ищет подрядчика в пятый раз, а на перекресток улицы Кирова и переулка Парковый (6,1 миллиона рублей) – в четвёртый.

В управлении ЖКХ отметили, что в случае отсутствия участников аукционов, конкурентные процедуры вновь будут признаны несостоявшимися и объявлены вновь. Времени на производство ремонтных работ, тем временем, остается всё меньше, сообщает пресс-служба главы Белогорска.

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#Белогорск

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