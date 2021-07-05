Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации

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С 4 июля в Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей и ветра. А уровень воды в реках Хорота и Мацеста достиг критических отметок.

В Адлерском и Хостинском районах города работают установки для оповещения о возможных подтоплениях и выходе рек из берегов. На месте также дежурят экипажи спасателей на случай эвакуации, сообщает Интерфакс.

В Адлере сильный ветер сорвал крыши с нескольких частных домов, на местных пляжах разметало шезлонги и зонты, сломано бунгало. В районах затоплено несколько дорог и дворов. Власти просят жителей соблюдать спокойствие, подготовить документы и вещи первой необходимости. В работах по откачке воды задействован 41 человек и девять единиц техники. Накануне в городе из-за разгула стихии были локальные отключения и перебои с электроэнергией. Ветром было повалено 34 дерева.

Погиб один человек, двое пострадали.