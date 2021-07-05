Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:30 0

Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации

В районах Адлера и Хосты затопило несколько улиц

Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации
Фото: скриншот Telegram

С 4 июля в Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей и ветра. А уровень воды в реках Хорота и Мацеста достиг критических отметок.

В Адлерском и Хостинском районах города работают установки для оповещения о возможных подтоплениях и выходе рек из берегов. На месте также дежурят экипажи спасателей на случай эвакуации, сообщает Интерфакс.

В Адлере сильный ветер сорвал крыши с нескольких частных домов, на местных пляжах разметало шезлонги и зонты, сломано бунгало. В районах затоплено несколько дорог и дворов. Власти просят жителей соблюдать спокойствие, подготовить документы и вещи первой необходимости. В работах по откачке воды задействован 41 человек и девять единиц техники. Накануне в городе из-за разгула стихии были локальные отключения и перебои с электроэнергией. Ветром было повалено 34 дерева.

Погиб один человек, двое пострадали.

Просмотров всего: 132

#погода

распечатать


Общество

Амурскую область во вторник ожидают грозы
Общество

В Амурской области продолжаются дожди и грозы

Общество

В Амурской области завтра дожди и грозы

Общество

Завтра в Амурской области будет дождливо и пасмурно
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь