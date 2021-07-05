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В Ромнах амурские власти приняли решение ликвидировать котельную

Мощность неэффективной старой восполнит ещё одна, реконструированная

В Ромнах амурские власти приняли решение ликвидировать котельную
Фото: zsamur.ru

Около 3,5 миллиона рублей выделил областной бюджет на реконструкцию котельной «Транс» и присоединение к ней районной больницы в Ромнах. В свою очередь, котельная «Больница», которая ранее отапливала учреждение здравоохранения, отключена. Такое решение амурские власти приняли в рамках программы повышения эффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства области.

— Зданию больничной котельной больше 55 лет. Понятно, что оно сильно изношено, требовался капитальный ремонт со значительными финансовыми вложениями. При этом последние три года её мощности эксплуатируются менее чем на треть. А рядом расположена другая котельная, также загруженная не на 100 %. Решение об укрупнении двух теплообъектов выглядит наиболее оптимальным, и, по расчётам, вложения должны окупиться за 2,5-3 года, – рассказал председатель Законодательного Собрания региона Вячеслав Логинов.

В рамках рабочей поездки в Ромненский муниципальный округ глава регионального парламента оценил итоги проведённой работы.

Котельная «Транс», к которой переподключили больницу, построена в 1986 году. За счёт областных средств для реализации проекта модернизации в ней установили более мощный сетевой насос, проложили 350 метров тепловых сетей.

— Благодаря объединению котельных медучреждение сможет сэкономить до 1,6 миллиона рублей в год, затрачиваемых на содержание котельной, а также обеспечить безаварийность прохождения отопительного периода. В планах руководства района ликвидация ещё одной малоэффективной котельной, этот вопрос будем решать в следующем году, – отметил Вячеслав Логинов.

Справка АИ

В этом году из областного бюджета на модернизацию жилищно-коммунального комплекса и подготовку к отопительному периоду 2021/2022 года будет затрачено 1,9 миллиарда рублей, из них 1,1 миллиарда выделено из областного бюджета.

В планах заменить более 32,6 километра сетей тепло- и водоснабжения, 42 котла, 8 дымовых труб, произвести ремонт 7 котлов, 6 скважин, установить 4 автоматизированные модульные котельные и 7 автоматизированных котлов.

В Ромненском районе, помимо обновления котельной «Транс», будут проведены ремонтные работы на водонапорной башне и котельной «Центральная» райцентра.

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#ЖКХ #заксобрание

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