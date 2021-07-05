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сегодня, 17:35 2

Перевозки между Благовещенском и Хэйхэ возобновятся

Теплоходы начнут курсировать 6 июля

Перевозки между Благовещенском и Хэйхэ возобновятся
Фото: cat-morphine.livejournal.com

Завтра, 6 июля, возобновятся перевозки между Хэйхэ и Благовещенском. Как сообщает пресс-служба минэкономразвития области, уровень воды в Амуре понизился до допустимых значений.

Китайская сторона оперативно восстановила поврежденную паводком инфраструктуру грузового направления пункта пропуска Хэйхэ.

Напомним, что международные грузовые перевозки по реке Амур были временно приостановлены с 21 июня.

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#Китай #транспорт

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    На кой хер, спрашивается, мост через Амур строили? )))

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    2 часа назад

    Чтобы стоял - памятник безхозяйствования....

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