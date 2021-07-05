Перевозки между Благовещенском и Хэйхэ возобновятся
Теплоходы начнут курсировать 6 июля
Завтра, 6 июля, возобновятся перевозки между Хэйхэ и Благовещенском. Как сообщает пресс-служба минэкономразвития области, уровень воды в Амуре понизился до допустимых значений.
Китайская сторона оперативно восстановила поврежденную паводком инфраструктуру грузового направления пункта пропуска Хэйхэ.
Напомним, что международные грузовые перевозки по реке Амур были временно приостановлены с 21 июня.
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