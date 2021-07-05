Амурские спасатели сняли кота с дерева в Белогорске

Сегодня, 5 июля, на пульт к белогорским спасателям поступил вызов от маленькой девочки – она просила спасти своего кота.

Как оказалось, юная амурчанка выгуливала кота по кличке Пушок на шлейке, но животное вырвалось и забралось на высокий клён. Сам слезть с дерева кот уже не мог – на высоте около пяти метров его поводок запутался в ветках. Как сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ, парни распутали шлейку и уговорами сняли беглеца с веток, отдав маленькой хозяйке.

В результате операции никто не пострадал.