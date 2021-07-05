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Амурские спасатели сняли кота с дерева в Белогорске

Маленькая жительница амурского Белогорска обратилась за помощью к спасателям

Амурские спасатели сняли кота с дерева в Белогорске
Фото: pixabay.com

Сегодня, 5 июля, на пульт к белогорским спасателям поступил вызов от маленькой девочки – она просила спасти своего кота.

Как оказалось, юная амурчанка выгуливала кота по кличке Пушок на шлейке, но животное вырвалось и забралось на высокий клён. Сам слезть с дерева кот уже не мог – на высоте около пяти метров его поводок запутался в ветках. Как сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ, парни распутали шлейку и уговорами сняли беглеца с веток, отдав маленькой хозяйке.

В результате операции никто не пострадал.

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#Белогорск #МЧС

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