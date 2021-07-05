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сегодня, 18:15 0

В Приамурье пришли результаты ЕГЭ по биологии, английскому и китайскому языкам

Амурчанам стали известны очередные результаты единого госэкзамена

В Приамурье пришли результаты ЕГЭ по биологии, английскому и китайскому языкам
Фото: архив Амур.инфо

Оглашены итоги по трём предметам: биологии, английскому и китайскому языкам. В сравнении с прошлым годом количество выпускников, набравших 76 баллов и выше, увеличилось.

Знания биологии показали 686 человек. Более 90 баллов за экзамен получили выпускники лицея № 11 и гимназии № 1 из Благовещенска, а также выпускник гимназии № 9 из Свободного.

Китайский язык сдавали всего четверо выпускников, минимальный порог преодолели все. Наиболее высокие результаты показали одиннадцатиклассники из лицея № 8 Тынды и гимназии № 1 Благовещенска.

Общее количество участников экзамена по английскому языку – 410 человек. 99 баллов получила ученица Чигиринской школы Благовещенского района, а 98 – выпускники гимназии № 25 и школы № 14 из Благовещенска.

Ранее корреспонденты Амур.инфо сообщали о результатах ЕГЭ по обществознанию, русскому языку, математике и нескольким другим предметам.

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#школа

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