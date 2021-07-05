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Благовещенца, подозреваемого в краже и грабеже, задержали в Хабаровском крае

Мужчину заключили под стражу

Благовещенца, подозреваемого в краже и грабеже, задержали в Хабаровском крае
Фото: pixabay.com

37-летнего ранее судимого амурчанина подозревают в краже и грабеже. Мужчина скрывался от правоохранительных органов у родственников в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Злоумышленник проник в подъезд одного из многоквартирных домов Благовещенска через открытое окно, забравшись на козырёк. Подозреваемый проверял, закрыты ли входные двери, одна оказалась не заперта. Зайдя в квартиру, задержанный увидел, что жильцы спят, и украл 120 тысяч рублей. Хозяйка проснулась от услышанных шагов и успела увидеть быстро уходившего мужчину. Благодаря детальному описанию внешности злоумышленника, его личность удалось установить быстро.

Также за неделю до этого благовещенец по аналогичной схеме совершил кражу – он проник в квартиру и похитил телефон и кошелёк с деньгами.

Полицейские выяснили, что мужчина отправился на такси в Хабаровский край к родственникам. Его задержали и доставили в Благовещенск. Подозреваемого заключили под стражу, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мы сообщали, что жительница Благовещенска ночью открыла дверь незнакомцу, который в итоге совершил разбойное нападение.

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#криминал #происшествия

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