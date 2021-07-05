Василий Орлов сообщил, что в Амурской области набрали всех земских учителей
Заняты все вакансии на этот год
Амурский минобрнауки сформировал полный список педагогов, которые получат по два миллиона рублей по программе «Земский учитель». Больше вакансий не осталось.
Новых учителей примут в 38 школах, расположенных в 24 городах и районах области. Всего была 41 вакансия, из них 16 – учителя иностранного языка, столько же – физики и математики, 6 – русского и литературы, одна – истории и две – химии и биологии. В минобрнауки отмечают: 35 педагогам предоставят жилье, шести – выплатят компенсацию на аренду квартир.
— Острая необходимость в учителе английского языка появилась в этом году. До этого на протяжении нескольких лет в нашей школе работал педагог из другой территории, который приезжал к нам два раза в неделю. Работать так в новом учебном году нет возможности. Хорошо, что мы вошли в программу «Земский учитель», по которой кадровый пробел будет оперативно восполнен, – рассказали в школе села Гонжа, куда учитель приедет с Горного Алтая.
Деньги согласившимся участвовать в программе педагогам перечислят до 1 декабря.
— В случае отказа педагога от участия в программе его место будет предложено следующему участнику конкурсного отбора, который занимает вторую позицию в рейтинге претендентов. Важно отметить, что в последующие годы такой учитель больше не сможет участвовать в проекте «Земский учитель», – уточнили в отделе общего образование регионального минобрнауки.
После заключения договора учителя должны будут отработать на одном месте пять лет.
— В Амурской области заняты все вакансии земских учителей на 2021 год. В прошлом году в регионе было трудоустроено 47 земских учителей. В целом приезжие педагоги дают положительный отзыв о регионе. В некоторых территориях (например, Шимановске, Благовещенском, Тындинской, Ромненском районах) они приглашают работать в Приамурье своих коллег из других субъектов, – прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов. – В нашей области «земским учителям» дается полный простор для самореализации. К примеру, двое из них приняли участие в областном конкурсе «Учитель года», где учительница из Норска стала призером и была поощрена финансово.
Просмотров всего: 128
#губернатор #областная власть #образование