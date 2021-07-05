Василий Орлов сообщил, что в Амурской области набрали всех земских учителей

Амурский минобрнауки сформировал полный список педагогов, которые получат по два миллиона рублей по программе «Земский учитель». Больше вакансий не осталось.

Новых учителей примут в 38 школах, расположенных в 24 городах и районах области. Всего была 41 вакансия, из них 16 – учителя иностранного языка, столько же – физики и математики, 6 – русского и литературы, одна – истории и две – химии и биологии. В минобрнауки отмечают: 35 педагогам предоставят жилье, шести – выплатят компенсацию на аренду квартир.

— Острая необходимость в учителе английского языка появилась в этом году. До этого на протяжении нескольких лет в нашей школе работал педагог из другой территории, который приезжал к нам два раза в неделю. Работать так в новом учебном году нет возможности. Хорошо, что мы вошли в программу «Земский учитель», по которой кадровый пробел будет оперативно восполнен, – рассказали в школе села Гонжа, куда учитель приедет с Горного Алтая.

Деньги согласившимся участвовать в программе педагогам перечислят до 1 декабря.

— В случае отказа педагога от участия в программе его место будет предложено следующему участнику конкурсного отбора, который занимает вторую позицию в рейтинге претендентов. Важно отметить, что в последующие годы такой учитель больше не сможет участвовать в проекте «Земский учитель», – уточнили в отделе общего образование регионального минобрнауки.

После заключения договора учителя должны будут отработать на одном месте пять лет.

— В Амурской области заняты все вакансии земских учителей на 2021 год. В прошлом году в регионе было трудоустроено 47 земских учителей. В целом приезжие педагоги дают положительный отзыв о регионе. В некоторых территориях (например, Шимановске, Благовещенском, Тындинской, Ромненском районах) они приглашают работать в Приамурье своих коллег из других субъектов, – прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов. – В нашей области «земским учителям» дается полный простор для самореализации. К примеру, двое из них приняли участие в областном конкурсе «Учитель года», где учительница из Норска стала призером и была поощрена финансово.