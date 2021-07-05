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сегодня, 16:20 1

Владельца кафе в Благовещенске оштрафовали из-за несоблюдения антиковидных норм

Предприниматель заплатит 50 тысяч рублей

Владельца кафе в Благовещенске оштрафовали из-за несоблюдения антиковидных норм
Фото: pixabay.com

Владелицу кафе «Пекинская утка» в областной столице оштрафовали на 50 тысяч рублей. Амурчанка нарушала санитарно-эпидемиологическое законодательство, сообщает Благовещенский городской суд.

Выяснилось, что персонал заведения не носили перчатки и маски должным образом. Также в помещении не проводилось обеззараживание воздуха, не велись журналы проведения дезинфекции, а на антисептики не имелось инструкций и документов, которые бы подтверждали их безопасность. Столы в кафе стояли слишком близко друг к другу, а у посетителей и работников не измеряли температуру и не вели соответствующие журналы.

Женщина свою вину полностью признала и устранила все нарушения. Суд назначил ей штраф в размере 50 тысяч рублей.

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#COVID 19 #суды

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Они бы городские автобусы проверили!

    Водилы без масок, пассажиры на треть без масок, на треть с неправильно надетыми масками, салоны не обрабатываются, поручни не протираются... (((

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