Владельца кафе в Благовещенске оштрафовали из-за несоблюдения антиковидных норм

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Владелицу кафе «Пекинская утка» в областной столице оштрафовали на 50 тысяч рублей. Амурчанка нарушала санитарно-эпидемиологическое законодательство, сообщает Благовещенский городской суд.

Выяснилось, что персонал заведения не носили перчатки и маски должным образом. Также в помещении не проводилось обеззараживание воздуха, не велись журналы проведения дезинфекции, а на антисептики не имелось инструкций и документов, которые бы подтверждали их безопасность. Столы в кафе стояли слишком близко друг к другу, а у посетителей и работников не измеряли температуру и не вели соответствующие журналы.

Женщина свою вину полностью признала и устранила все нарушения. Суд назначил ей штраф в размере 50 тысяч рублей.