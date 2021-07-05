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В Амурской области ещё три села освободились от воды после паводка

В Благовещенском районе идут аварийно-восстановительные работы

В Амурской области ещё три села освободились от воды после паводка
Фото: amurobl.ru

В Амурской области вода ушла из сёл Марково, Верхнеблаговещенское и посёлка Заречный, сообщает региональное правительство. Здесь больше нет ни подтопленных домов, ни огородов.

Между тем, в Сергеевке в воде всё ещё стоят пять домов и 11 приусадебных участков, по Владимировке – 76 домов и 404 участка.

До сих пор не восстановлен автомобильный мост на въезде в Марково. Здесь организовали только пеший переход по временному сооружению. Проехать в Марково можно по объездной дороге.

В пострадавших населённых пунктах идут аварийно-восстановительные работы. На территории Благовещенского района за последние сутки продезинфицировали 19 домов, откачали воду из 39, просушили – 49.

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#большая вода

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Комментарии
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  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    3 часа назад

    Жизнь налаживается.

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