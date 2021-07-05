Объединённые Арабские Эмираты стали самой вакцинированной страной в мире

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На сегодня у Эмиратов наиболее высокий показатель по вакцинации населения, чем у любого другого государства в мире. ОАЭ обошли Сейшельские острова, где было привито 71,7 % населения.

Как сообщает Газета.ру со ссылкой на агентство Bloomberg, вакцинация в ОАЭ осуществляется с использованием китайского препарата Sinopharm, который производится внутри страны. В ОАЭ также одобрены вакцины Moderna, Pfizer и AstraZeneca.

Справка АИ

В Амурской области сделать прививку от новой коронавирусной инфекции можно во всех муниципальных поликлиниках, а также в мобильных пунктах вакцинации. Ранее корреспонденты Амур.инфо сообщали об открытии мобильных пунктов. По-прежнему в Благовещенске привиться можно на набережной реки Амур в районе улицы Калинина, 1, а также в микрорайоне в фойе филиала ОКЦ «Харбин».