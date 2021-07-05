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сегодня, 17:00 6

Объединённые Арабские Эмираты стали самой вакцинированной страной в мире

В стране уже привито 72,1 % населения

Объединённые Арабские Эмираты стали самой вакцинированной страной в мире
Фото: gazeta.ru

На сегодня у Эмиратов наиболее высокий показатель по вакцинации населения, чем у любого другого государства в мире. ОАЭ обошли Сейшельские острова, где было привито 71,7 % населения.

Как сообщает Газета.ру со ссылкой на агентство Bloomberg, вакцинация в ОАЭ осуществляется с использованием китайского препарата Sinopharm, который производится внутри страны. В ОАЭ также одобрены вакцины Moderna, Pfizer и AstraZeneca.

Справка АИ

В Амурской области сделать прививку от новой коронавирусной инфекции можно во всех муниципальных поликлиниках, а также в мобильных пунктах вакцинации. Ранее корреспонденты Амур.инфо сообщали об открытии мобильных пунктов. По-прежнему в Благовещенске привиться можно на набережной реки Амур в районе улицы Калинина, 1, а также в микрорайоне в фойе филиала ОКЦ «Харбин».

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#COVID 19

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    3 часа назад

    А Единорасты сколько набрали?! 4%?!

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    спутник не зашел?))

  • OT

    OT
    3 часа назад

    И что? В этих эмиратах туристами столько пески на пляжах пропитали гадостью, что теперь всякого вообще туриста надо сторониться ибо они носят в себе всякую иную болезнетворную гадость, а не только ковид.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    "вакцинация в ОАЭ осуществляется с использованием китайского препарата Sinopharm, который производится внутри страны. В ОАЭ также одобрены вакцины Moderna, Pfizer и AstraZeneca."

    А почему не "Спутник V"??? О_О

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Своим вопросом ты сделал мне настроение:)

  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    походу дорого)

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