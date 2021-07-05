Благовещенские строители помогли жителям подтопленного Буссе в восстановлении села

Пик паводка в Амурской области пройден. Теперь у пострадавших от паводка началась жизнь «после» – ликвидация последствий подтопления, это дезинфекция и сушка жилых домов, восстановление испорченного и разрушенного имущества и многое другое. Но самый большой дефицит – в рабочих руках и необходимом оборудовании.

В сёлах Свободненского района, приграничных Петропавловке и Буссе, были подтоплены 32 земельных участка и 10 домов. Пострадавших жителей разместили в пункте временного размещения в селе Загорная Селитьба, с ними работали сотрудники Свободненской прокуратуры, Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Свободному и Свободненскому району, ГУ МЧС России по Амурской области и других ведомств. Одновременно с этим велись спасательные и восстановительные работы.

На территории Петропавловского сельсовета работала группа спасателей подразделений МЧС по Амурской области, ГЗиПБ, ПСО и ГИМС города Свободного В беде людям помогали не только государственные организации, но и неравнодушные амурчане, среди которых – директор компании «Благовещенскстрой» Константин Зиновенко, для которого село Петропавловка родное. Здесь проживала его семья, которую хорошо помнят жители. Константин Викторович оказал помощь как оказавшимся в пунктах временного размещения жителям сёл Петропавловка и Буссе, так и администрации Свободненского района в откачке воды и сушке домом и зданий.

– На обращение администрации Свободненского района мы не могли не отреагировать, конечно, приняли участие в борьбе с паводком. Предприятие имеет всё необходимое, наши ребята с готовностью откликнулись на просьбу и отработали очень добросовестно. Сейчас важно как можно скорее сделать всё необходимое, чтобы люди вернулись в свои дома и к осени восстановили жилищные условия, – поделился Константин Зиновенко.

Для 43 эвакуированных в ПВР, в числе которых 6 пенсионеров и 14 детей, были предоставлены вентиляторы, спасавшие от тридцатиградусной жары, организовано горячее питание, медицинская и психологическая помощь, сформирован достаточный запас питьевой воды. Также было установлено и необходимое оборудование – душевые кабины и стиральные машины.

В откачке воды из жилых домов и их сушке в селе Буссе требовались люди и техника, которые и были предоставлены компанией «Благовещенскстрой». В селе паводком была отрезана от транспортного сообщения улица Пограничная, частично были подтоплены переулок Новый и улица Набережная. Вода зашла и на некоторые участки центральной улицы села. Затопило подвалы домов.

– Поручение директора мы не обсуждали – конечно, надо было помочь людям в такой беде. Мы сразу согласились и собрались в Буссе. Предприятие нас оснастило всем необходимым. Очень пригодилось наше оборудование, особенно мотопомпа. В первый день мы откачивали воду, а она вновь поднималась. Ночевали со спасателями, в здании клуба. С утра – вновь на борьбу с водой. На второй день Амур стал отступать, и наши усилия увенчались успехом, удалось освободить подвалы от воды. В последнем здании откачивали воду пять часов непрерывно. Работали три дня, в субботу стали собираться домой. Нас тепло поблагодарили за помощь, было огромное чувство удовлетворения от того, что смогли быть полезны, – рассказали сотрудники компании «Благовещенскстрой».

В селе проведена работа не только по откачке воды, но и по санитарной обработке территорий, подвергшихся подтоплению.