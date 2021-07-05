В Благовещенске на набережной Амура устанавливают новые скамейки

Уходя, большая вода оставила нам горы песка на всех ярусах набережной в Благовещенске, ветки на ограждениях и мусор. Вот уже несколько дней работники сервисных служб ведут восстановительные работы.

Сегодня спецтехника ГСТК работает на нижнем ярусе набережной. Экскаваторы очищают берег от песка, рабочие после этого моют бетонное покрытие, поливая из шлангов.

А на улице Краснофлотской, в районе переулка Святителя Иннокентия, работники устанавливают вокруг клумб новые лакированные скамейки .

Корреспондент Амур.инфо поинтересовалась, новые ли это скамейки или отреставрированные старые.

— Конечно, это новые. Прежние совсем пришли в негодность, ведь они прослужили людям десять лет, – ответили сотрудники ГСТК.

На набережной сегодня уже чисто, а уровень воды опустился вниз, оставив пугающую отметку далеко вверху.

Тем временем на улице Ленина возле центра эстетического воспитания строители продолжают класть тротуарную плитку, а через дорогу, напротив амурского областного дома народного творчества, подготавливают поверхность тротуара к укладке плитки после демонтажа старой .

Ранее корреспонденты Амур.инфо сообщали о начале восстановительных работ после паводка.