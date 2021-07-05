Прокуратура потребовала закрыть детсад в Благовещенске, из которого сбежал ребёнок

В прокуратуре рассказали, что присматривали в этом садике за детьми сотрудники без профессиональной подготовки, личных медицинских книжек, аттестации с допуском к работе. Кроме того, в саду не проводились мероприятия по предупреждению инфекционных заболеваний и не соблюдался питьевой режим малышей. Нашли и нарушения в плане пожарной безопасности.

— Прокуратура города направила в суд исковое заявление о запрете эксплуатации указанного частного детского сада, – сообщили в региональной прокуратуре.

В отношении владельца детсада, частного предпринимателя, возбуждены дела об административных правонарушениях: за нарушение санитарно-эпидемиологических требований и требований пожарной безопасности.