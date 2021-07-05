Прокуратура потребовала закрыть детсад в Благовещенске, из которого сбежал ребёнок
В частном учреждении на Новой, 11, нашли множество нарушений
Благовещенская прокуратура, совместно с представителями полиции и мэрии, провела проверку в частном детском саду на Новой, 11. Здесь в июне полуторагодовалый ребёнок сбежал во время прогулки и был возвращён в сад случайными прохожими.
В прокуратуре рассказали, что присматривали в этом садике за детьми сотрудники без профессиональной подготовки, личных медицинских книжек, аттестации с допуском к работе. Кроме того, в саду не проводились мероприятия по предупреждению инфекционных заболеваний и не соблюдался питьевой режим малышей. Нашли и нарушения в плане пожарной безопасности.
— Прокуратура города направила в суд исковое заявление о запрете эксплуатации указанного частного детского сада, – сообщили в региональной прокуратуре.
В отношении владельца детсада, частного предпринимателя, возбуждены дела об административных правонарушениях: за нарушение санитарно-эпидемиологических требований и требований пожарной безопасности.
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