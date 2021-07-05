Хулиганы повредили имущество в благовещенском парке Дружбы
Неизвестные вымещали злость за запрет распивать в парке спиртное и купаться в озере
В минувшие выходные, в ночь с 3 на 4 июня, неизвестные распивали спиртное и купались в озере в парке Дружбы, расположенном в благовещенском микрорайоне.
Получив замечание от охраны, молодые люди решили отомстить, нанеся урон имуществу парка.
Как рассказала нашему корреспонденту директор общественно-культурного центра Надежда Багрова, в настоящий момент изучается видео с камер наблюдения. «Будем приглашать полицию», – резюмировала Багрова.
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