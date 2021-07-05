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сегодня, 15:15 0

Хулиганы повредили имущество в благовещенском парке Дружбы

Неизвестные вымещали злость за запрет распивать в парке спиртное и купаться в озере

Хулиганы повредили имущество в благовещенском парке Дружбы
Фото: администрация парка Дружбы

В минувшие выходные, в ночь с 3 на 4 июня, неизвестные распивали спиртное и купались в озере в парке Дружбы, расположенном в благовещенском микрорайоне.

Получив замечание от охраны, молодые люди решили отомстить, нанеся урон имуществу парка.

Как рассказала нашему корреспонденту директор общественно-культурного центра Надежда Багрова, в настоящий момент изучается видео с камер наблюдения. «Будем приглашать полицию», – резюмировала Багрова.

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#отдых

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