Певица Клава Кока и блогер Дима Гордей расстались после двух лет отношений

Клава Кока и Дима Гордей официально не подтверждали свои отношения. Тем не менее, у молодых звёзд периодически появлялись совместные фотографии из различных путешествий. А на днях стало известно о расставании пары.

Об этом блогер объявил на своей странице в Instagram. Он поблагодарил Клаву за два года их отношений и признался, что «никого так не любил». При этом Гордей не объяснил, что стало причиной их разрыва.

Под постом уже появилось множество комментариев: подписчики не верят в расставание пары, а некоторые вообще не знали, что они встречаются.

Сама певица в своём блоге поблагодарила поклонников за поддержку в сложный для неё период и попросила «дать ей немного времени».