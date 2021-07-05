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Певица Клава Кока и блогер Дима Гордей расстались после двух лет отношений

Дима Гордей объявил о расставании с Клавой Кокой

Певица Клава Кока и блогер Дима Гордей расстались после двух лет отношений
Фото: somanyhorses.ru

30-летний блогер Дима Гордей объявил в своём Instagram о расставании с певицей Клавой Кокой. Пара два года была в отношениях, но скрывала это от публики, пишет «СтарХит».

Клава Кока и Дима Гордей официально не подтверждали свои отношения. Тем не менее, у молодых звёзд периодически появлялись совместные фотографии из различных путешествий. А на днях стало известно о расставании пары.

Об этом блогер объявил на своей странице в Instagram. Он поблагодарил Клаву за два года их отношений и признался, что «никого так не любил». При этом Гордей не объяснил, что стало причиной их разрыва.

Под постом уже появилось множество комментариев: подписчики не верят в расставание пары, а некоторые вообще не знали, что они встречаются.

Сама певица в своём блоге поблагодарила поклонников за поддержку в сложный для неё период и попросила «дать ей немного времени».

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#интернет #шоу-бизнес

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