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сегодня, 14:30 0

Жительница Благовещенска открыла дверь незнакомцу и лишилась своего имущества

Подозреваемый в разбое уже задержан

Жительница Благовещенска открыла дверь незнакомцу и лишилась своего имущества
Фото: pixabay.com

Ранее судимый благовещенец, 1983 года рождения, подозревается в разбойном нападении. Полицейские установили его причастность ещё к одному преступлению – краже телефона, сообщает областное управление МВД.

Около двух часов ночи 47-летняя женщина услышала стук в дверь. Открыв её, заявительница увидела незнакомого ей мужчину в медицинской маске. Злоумышленник начал угрожать потерпевшей предметом, похожим на нож, и потребовал снять ювелирные украшения и отдать телефоны. После подозреваемый скрылся. Ущерб составил более 65 тысяч рублей.

Амурчанина задержали дома у его знакомой. Он признался в содеянном. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания.

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#криминал #происшествия

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