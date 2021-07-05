Жительница Благовещенска открыла дверь незнакомцу и лишилась своего имущества

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Ранее судимый благовещенец, 1983 года рождения, подозревается в разбойном нападении. Полицейские установили его причастность ещё к одному преступлению – краже телефона, сообщает областное управление МВД.

Около двух часов ночи 47-летняя женщина услышала стук в дверь. Открыв её, заявительница увидела незнакомого ей мужчину в медицинской маске. Злоумышленник начал угрожать потерпевшей предметом, похожим на нож, и потребовал снять ювелирные украшения и отдать телефоны. После подозреваемый скрылся. Ущерб составил более 65 тысяч рублей.

Амурчанина задержали дома у его знакомой. Он признался в содеянном. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания.