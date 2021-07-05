Певец Митя Фомин рассказал, как пытался выжить в США

В шоу «Секрет на миллион» Фомин рассказал о своей нелёгкой жизни в США. В 1993 году Митя взял академический отпуск в медицинском институте и отправился за границу. Сначала юноша немного пожил в Англии, а потом перебрался в США.

Жизнь в Америке вскружила артисту голову, несмотря на финансовые сложности. Чтобы заработать на жизнь, Фомин мыл офисы и на дому оказывал услуги массажиста.

По его словам, все шло хорошо до тех пор, пока его не начали домогаться. Оказалось, многие заказчики воспринимали Митю как представителя сферы услуг «для взрослых». Когда он пытался объяснить, что действительно только массажист, его «посылали, оставляли без денег и вышвыривали из домов».

Фомин признаётся, что не понимал, насколько его работа могла быть опасной. К счастью, тот год прошел для артиста без серьёзных последствий, и через некоторое время он вернулся домой. А через несколько лет после возвращения в Россию Фомин стал популярен как солист группы Hi-Fi.