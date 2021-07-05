Житель Владивостока застрял в лифте на 17 часов

Прокуратура Владивостока возбудила дело об административном нарушении в отношении местной управляющей компании. В надзорном ведомстве считают, что бездействие «управляйки» привело к недавнему инциденту в лифте многоквартирного дома.

— Установлено, что более 17 часов один из жильцов многоквартирного дома по улице Нерчинской в городе Владивостоке находился в лифте. При этом надлежащих мер, направленных на вызволение жильца из лифта, управляющей организацией не было принято, – рассказали в прокуратуре.

Как пишут местные СМИ, мужчина застрял в лифте и не смог вызвать специалистов, так как связь не работала, был отключен свет, не действовала и кнопка вызова лифтера. Мужчину вызволил лифтер, прибывший по вызову других жильцов дома по жалобе на неработающий лифт. Во время вызволения из кабины лифта пострадавший вел себя неадекватно.