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Житель Владивостока застрял в лифте на 17 часов

В отношении «управляйки» возбудили дело

Житель Владивостока застрял в лифте на 17 часов
Фото: pixabay.com

Прокуратура Владивостока возбудила дело об административном нарушении в отношении местной управляющей компании. В надзорном ведомстве считают, что бездействие «управляйки» привело к недавнему инциденту в лифте многоквартирного дома.

— Установлено, что более 17 часов один из жильцов многоквартирного дома по улице Нерчинской в городе Владивостоке находился в лифте. При этом надлежащих мер, направленных на вызволение жильца из лифта, управляющей организацией не было принято, – рассказали в прокуратуре.

Как пишут местные СМИ, мужчина застрял в лифте и не смог вызвать специалистов, так как связь не работала, был отключен свет, не действовала и кнопка вызова лифтера. Мужчину вызволил лифтер, прибывший по вызову других жильцов дома по жалобе на неработающий лифт. Во время вызволения из кабины лифта пострадавший вел себя неадекватно.

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#жизнь #происшествия

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