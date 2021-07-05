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сегодня, 14:40 0

34 новых автобуса приобрели для районов Амурской области

На общественный транспорт потратили 50 миллионов рублей

34 новых автобуса приобрели для районов Амурской области
Фото: www.amurobl.ru

В этом году по районам и городам региона распределили 34 автобуса. На транспорт потратили 50 миллионов рублей. Автобусы приобрели в рамках программы оказания помощи бюджетам муниципальных образований, связанной с организацией транспортного обслуживания населения.

Так, в Благовещенске появились восемь автобусов, по два общественных транспорта отправились в Бурейский, Ивановский, Михайловский, Ромненский, Магдагачинский районы и Райчихинск. По одному автобусу получили Мазановский, Октябрьский, Архаринский, Свободненский, Константиновский районы и Завитинск. Тында приобрела три автобуса, а Шимановск – четыре. В сентябре один автобус получит Серышевский район.

– В следующем году планируется приобрести еще порядка 50 автобусов для обслуживания населения по муниципальным и межмуниципальным регулярным маршрутам для 15 муниципальных образований. Реализация мероприятия предполагает возмещение лизинговых платежей муниципальному образованию, которое проведет аукцион и заключит контракты на приобретение автобусов отечественного производства в лизинг, – рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

В прошлом году по районам региона распределили 50 автобусов разной модификации на сумму 50 миллионов рублей.

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#жизнь #транспорт

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