Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:55 2

Военные приступили к расчистке тайги под БАМ-2 в Амурской области

Предстоит вырубить 20 гектаров леса

Военные приступили к расчистке тайги под БАМ-2 в Амурской области
Фото: Минобороны РФ

Военные железнодорожники приступили к подготовительной части работ по возведению второй ветки БАМа. В районе поселка Верхнезейский они начали вырубку полосы тайги там, где будет делаться насыпь и прокладываться рельсы.

— В ходе проведения вырубки лесополосы военным железнодорожникам предстоит расчистить территорию площадью более 20 гектаров. Параллельно основному железнодорожному полотну БАМа прокладывается притрассовая автодорога-дублер. По этой дороге будет осуществляться доставка грунтов для отсыпки нового полотна и перевозка строительных материалов, – рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

По последним данным от Минобороны, расчищено уже 10 гектаров, проложено пять километров автомобильной дороги.

Движение по БАМу не будут останавливать в связи с прокладкой второй ветки. На БАМ-2 военные прибыли еще в мае, сейчас они приступили к основному этапу подготовительных работ.

Просмотров всего: 464

#армия #дороги

распечатать


Происшествия

В Рязанской области ребёнок погиб под кучей песка
Общество 7

В Благовещенск приехали разработчики маршрутной сети города
Общество

В Благовещенске перекроют две соседние улицы
Общество 2

В Благовещенске перекроют несколько улиц
Комментарии
Показать все (2)
  • foxik62

    foxik62
    1 час назад

    Скажите пожалуйста мне: а зачем?

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    foxik62:

    1. "Осваивание" бюджета

    2. Плацдарм для еще большего вывоза природных богатств и продукции химических заводов.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь