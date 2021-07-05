Военные приступили к расчистке тайги под БАМ-2 в Амурской области

Военные железнодорожники приступили к подготовительной части работ по возведению второй ветки БАМа. В районе поселка Верхнезейский они начали вырубку полосы тайги там, где будет делаться насыпь и прокладываться рельсы.

— В ходе проведения вырубки лесополосы военным железнодорожникам предстоит расчистить территорию площадью более 20 гектаров. Параллельно основному железнодорожному полотну БАМа прокладывается притрассовая автодорога-дублер. По этой дороге будет осуществляться доставка грунтов для отсыпки нового полотна и перевозка строительных материалов, – рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

По последним данным от Минобороны, расчищено уже 10 гектаров, проложено пять километров автомобильной дороги.

Движение по БАМу не будут останавливать в связи с прокладкой второй ветки. На БАМ-2 военные прибыли еще в мае, сейчас они приступили к основному этапу подготовительных работ.