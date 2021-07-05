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сегодня, 14:20 0

Власти Хэйхэ обещают восстановить дома пострадавших от паводка на Амуре до 15 ноября

Июньский паводок был пятым в этом году

Власти Хэйхэ обещают восстановить дома пострадавших от паводка на Амуре до 15 ноября
Фото: скриншот ТВ г.Хэйхэ

В Хэйхэ от паводка в общей сложности пострадало 333 хозяйства общей площадью в 20 тысяч квадратных метров. Власти округа обещают восстановить дома до 15 ноября, чтобы жители смогли в них зимовать.

В последний день июня большая вода начала покидать Хэйхэ и Благовещенск. Гребень паводка выпал на 28 июня. Сейчас вода приближается к уезду Лобэй, который расположен напротив Октябрьского района ЕАО.

Как пишет интернет-издание biang.ru со ссылкой на телевидение Хэйхэ, в настоящее время сотрудники Управления жилищного и городского строительства города Хэйхэ объезжают деревни городского округа и ведут подсчёт ущербу, который нанёс паводок на Амуре расположенным вдоль берега Амура деревням.

— Мы определяем дома подтопленцев в категории C и D. Категория C – это дома, которые подлежат восстановлению, а D – это дома, которые необходимо будет отстраивать снова. Планируем завершить строительные и восстановительные работы до 15 ноября этого года, чтобы все пострадавшие от паводка смогли в них провести зиму, – заявила в интервью телеканалу сотрудница Управления жилищного и городского строительства Цао Цзюань.

Телевидение Хэйхэ также показало здание пассажирской таможни на острове Большой Хэйхэ, которая по-прежнему остаётся в воде.

Напомним, что корреспонденты Амур.инфо писали о затоплении острова Большой Хэйхэ и деревнях близ города.

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#большая вода

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