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Надежда Бабкина призналась, что они с Евгением Гором не живут вместе

71-летняя Надежда Бабкина рассказала про отношения с молодым мужем

Надежда Бабкина призналась, что они с Евгением Гором не живут вместе
Фото: n-more.ru

Надежда Бабкина рассказала про отношения с гражданским мужем Евгением Гором. 71-летняя певица призналась, что они с 41-летним возлюбленным не живут вместе, пишет ФАН.

Среди поклонников и коллег Бабкиной давно ходят слухи о том, что они с Евгением Гором расстались. Певица отрицает разрыв отношений с 41-летним избранником, но не скрывает, что вместе они не живут. По её словам, они оба предпочитают так называемый гостевой брак.

В эфире программы «Ты не поверишь!» Бабкина объяснила, что считает правильным давать возлюбленному немного свободы, «чтобы он всё-таки чувствовал себя независимым».

Певица отметила, что все женщины обычно ищут принца, а потом боятся его потерять. Из-за этого в отношениях появляется давление и конфликты.

71-летняя Бабкина заявила, что любит мужчин и пользуется у них успехом. При этом артистка не готова променять Гора на другого.

Teleprogramma напоминает, что Надежда Бабкина и Евгений Гор познакомились на конкурсе молодых исполнителей в 2003 году. На тот момент ему было всего 23 года. Бабкина рассказывала, что без ума влюбилась в молодого музыканта, который ответил ей взаимностью.

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#шоу-бизнес

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