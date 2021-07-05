Надежда Бабкина призналась, что они с Евгением Гором не живут вместе

Среди поклонников и коллег Бабкиной давно ходят слухи о том, что они с Евгением Гором расстались. Певица отрицает разрыв отношений с 41-летним избранником, но не скрывает, что вместе они не живут. По её словам, они оба предпочитают так называемый гостевой брак.

В эфире программы «Ты не поверишь!» Бабкина объяснила, что считает правильным давать возлюбленному немного свободы, «чтобы он всё-таки чувствовал себя независимым».

Певица отметила, что все женщины обычно ищут принца, а потом боятся его потерять. Из-за этого в отношениях появляется давление и конфликты.

71-летняя Бабкина заявила, что любит мужчин и пользуется у них успехом. При этом артистка не готова променять Гора на другого.

Teleprogramma напоминает, что Надежда Бабкина и Евгений Гор познакомились на конкурсе молодых исполнителей в 2003 году. На тот момент ему было всего 23 года. Бабкина рассказывала, что без ума влюбилась в молодого музыканта, который ответил ей взаимностью.