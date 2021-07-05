Благовещенка приняла участие в международном хороводе дружбы

Фото: Инстаграм-аккаунт А.Филоненко

Фольклориада – главное мероприятие международного совета организаций фестивалей фольклора и традиционного искусства. Это своеобразная Олимпиада фольклорного творчества, в которой принимают участие многие страны мира, проводится один раз в четыре года. В этом году эстафету проведения приняла наша страна. В эти дни в Уфе находятся министр культуры и национальной политики Амурской области Надежда Доргунова и директор Амурского областного дома народного творчества Анна Филоненко.

В столицу Башкирии на международный форум собралось более 1 100 участников из 37 стран. Решение о том, что Уфа станет столицей следующей Всемирной фольклориады, принималось на международном уровне. Это было решено в 2015 году в Перу на 45-м Всемирном конгрессе и Генеральной Ассамблее CIOFF (Международного Совета организаций фестивалей фольклора и традиционного искусства). Фестиваль должен был пройти в 2020 году, но из-за пандемии его перенесли.

Чтобы узнать, как проходит это мероприятие, и что там делают амурские гостьи, наш корреспондент связалась с Анной Филоненко.

— Вообще мы поехали на Всероссийский съезд руководителей методических служб в сфере народного творчества, который проходил в городе Челябинске 30 июня. Нас, директоров со всей России, было более 70 человек, – говорит Анна. – Провели семинар-совещание и познакомились с культурными учреждениями Челябинской области. А третьего июля мы приехали из Челябинска в Уфу как гости фольклориады. Четвёртого июля мы участвовали в международной конференции по культуре, а вечером – в необычном всемирном шествии в центре Уфы. В нём приняли участие представители всех 37 стран-участниц в своих национальных костюмах.

— От Амурской области я ходила в костюме, который был создан всего за неделю до поездки. Мы решили, что Амурская область будет представлена костюмом, который соединит Россию и Китай, дружбу наших народов. Так получилось красивое расписное русское платье, а сверху – накидка в стиле традиционного китайского ципао с драконами, – пояснила Анна Филоненко.

По окончании шествия участники образовали огромный хоровод дружбы. По словам участников, организаторы мероприятия подали заявку на внесение в книгу рекордов Гиннеса этого хоровода как самого большого межнационального хоровода в мире.

Все участники фольклориады до её начала прошли ПЦР-обследование и были приняты к участию только при наличии отрицательного теста на COVID-19.

Фольклориада закончится 10 июля. Но за первые дни своей работы она успела поразить яркостью, самобытностью и масштабами, сравнимыми почти с олимпийскими играми.