Рэпер Моргенштерн рассказал, что поборол свои зависимости

На своей странице в Instagram Моргенштерн рассказал, что во время отпуска испытал столько положительных эмоций, сколько у него «не было за всю жизнь». При этом он получает много удовольствия без допингов. По словам рэпера, он уже несколько дней «не пьёт, не курит и ему даже не хочется».

Однако в Турции у музыканта случился и неприятный инцидент. На пятый день отдыха Моргенштерн оказался под капельницей из-за солнечного удара.

Ранее Алишер не раз признавался, что злоупотреблял алкоголем и курением. Однако неожиданные проблемы со здоровьем преподали рэперу урок.

Недавно у него обнаружили камни в почках, из-за чего Моргенштерн попадал в больницу. Теперь он стал внимательнее относиться к своему здоровью и отказался от зависимостей.