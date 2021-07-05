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Рэпер Моргенштерн рассказал, что поборол свои зависимости

Моргенштерн проводит отпуск в Турции абсолютно трезвым

Рэпер Моргенштерн рассказал, что поборол свои зависимости
Фото: pokatim.ru

Алишер Моргенштерн вместе с невестой Диларой отдыхает в Турции. Он признался подписчикам, что распрощался с вредными привычками и проводит отпуск абсолютно трезвым, сообщает РЕН ТВ.

На своей странице в Instagram Моргенштерн рассказал, что во время отпуска испытал столько положительных эмоций, сколько у него «не было за всю жизнь». При этом он получает много удовольствия без допингов. По словам рэпера, он уже несколько дней «не пьёт, не курит и ему даже не хочется».

Однако в Турции у музыканта случился и неприятный инцидент. На пятый день отдыха Моргенштерн оказался под капельницей из-за солнечного удара.

Ранее Алишер не раз признавался, что злоупотреблял алкоголем и курением. Однако неожиданные проблемы со здоровьем преподали рэперу урок.

Недавно у него обнаружили камни в почках, из-за чего Моргенштерн попадал в больницу. Теперь он стал внимательнее относиться к своему здоровью и отказался от зависимостей.

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#здоровье #интернет #отдых #шоу-бизнес

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