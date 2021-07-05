Василий Орлов пообещал улучшить инфраструктуру населённых пунктов вблизи БАМа

Губернатор Амурской области Василий Орлов и гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозёров подписали соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым будет улучшена инфраструктура в шести населённых пунктах, расположенных вблизи БАМа. Стороны соглашения договорились о ремонте и сооружении спортивных объектов, а также о проведении других 95 мероприятий по различным целям.

Так, в Сковородинском районе появятся сразу две хоккейные коробки в сёлах Талдан и Тахтамыгда. В самом Сковородине до 2023 года запланирован ремонт двух спортивных объектов: стадиона и физкультурно-оздоровительного комплекса.

Также капитальный ремонт спортивных объектов запланирован в Февральске: там отремонтируют стадион и спортивные площадки.

В Свободном к 2024 году должен появиться спортивный комплекс Свободненской детской железной дороги. А в Магдагачи к 2023 году появится малая спортивная площадка для центра тестирования ГТО.

— Благодаря соглашению с компанией «РЖД» мы сможем улучшить инфраструктуру населённых пунктов, находящихся в зоне БАМа. И приблизимся к достижению задачи, поставленной перед нами президентом, – создадим условия для того, чтобы к 2024 году более 55 % жителей нашего региона смогли регулярно и с комфортом заниматься физической культурой и спортом, – заявил губернатор области Василий Орлов.