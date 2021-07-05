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сегодня, 12:25 1

Василий Орлов пообещал улучшить инфраструктуру населённых пунктов вблизи БАМа

Это стало возможно благодаря соглашению с «РЖД»

Василий Орлов пообещал улучшить инфраструктуру населённых пунктов вблизи БАМа
Фото: pixabay.com

Губернатор Амурской области Василий Орлов и гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозёров подписали соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым будет улучшена инфраструктура в шести населённых пунктах, расположенных вблизи БАМа. Стороны соглашения договорились о ремонте и сооружении спортивных объектов, а также о проведении других 95 мероприятий по различным целям.

Так, в Сковородинском районе появятся сразу две хоккейные коробки в сёлах Талдан и Тахтамыгда. В самом Сковородине до 2023 года запланирован ремонт двух спортивных объектов: стадиона и физкультурно-оздоровительного комплекса.

Также капитальный ремонт спортивных объектов запланирован в Февральске: там отремонтируют стадион и спортивные площадки.

В Свободном к 2024 году должен появиться спортивный комплекс Свободненской детской железной дороги. А в Магдагачи к 2023 году появится малая спортивная площадка для центра тестирования ГТО.

— Благодаря соглашению с компанией «РЖД» мы сможем улучшить инфраструктуру населённых пунктов, находящихся в зоне БАМа. И приблизимся к достижению задачи, поставленной перед нами президентом, – создадим условия для того, чтобы к 2024 году более 55 % жителей нашего региона смогли регулярно и с комфортом заниматься физической культурой и спортом, – заявил губернатор области Василий Орлов.

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#губернатор #спорт

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Комментарии
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  • йошкин кит

    йошкин кит
    1 час назад

    Итить ваши правительственные попы. Сядьте на авто и проедьте от Тынды и, хотя бы, до Тутаул. Я просто слезы роняю такие новости читая. Вы в курсе что от Тынды дорог нет до посёлков бамовских. Коробки они блин строят. Ни дорог, ни мостов. За лечебни прочие необходимости так вообще говорить не приходиться, тепловозы скорой помощью работают. Позор вам Василий алибабаевич!!!!!

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