Ксения Бородина отдыхает в Армении с известным ресторатором
Бородину заподозрили в романе с армянским бизнесменом
Недавно стало известно о расставании Ксении Бородиной и Курбана Омарова. Но телеведущая не стала плакать в подушку, а уже отправилась в путешествие по Армении. Ходят слухи, что компанию Ксении составил бизнесмен Эрик Авагян, сообщает Paparazzi.
Авагян владеет ресторанным бизнесом и является другом приятельницы Бородиной. Ходят слухи, что он ухаживает за телеведущей, а шикарные букеты, которые Ксения показывает в своём Instagram, она получила именно от ресторатора.
Пока неизвестно, являются ли эти отношения новым романом телеведущей, или же просто дружеской поддержкой в сложный период развода.
Сейчас Бородина путешествует с бизнесменом по Армении, наслаждается местной кухней и посещает ночные клубы. Двух дочерей Ксения оставила в Москве, с няней.
Телеведущая отметила, что в Армении очень гостеприимные люди. По её словам, она получает много внимания, ей все «улыбаются, узнают и говорят приятные слова».
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