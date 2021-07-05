Ксения Бородина отдыхает в Армении с известным ресторатором

Авагян владеет ресторанным бизнесом и является другом приятельницы Бородиной. Ходят слухи, что он ухаживает за телеведущей, а шикарные букеты, которые Ксения показывает в своём Instagram, она получила именно от ресторатора.

Пока неизвестно, являются ли эти отношения новым романом телеведущей, или же просто дружеской поддержкой в сложный период развода.

Сейчас Бородина путешествует с бизнесменом по Армении, наслаждается местной кухней и посещает ночные клубы. Двух дочерей Ксения оставила в Москве, с няней.

Телеведущая отметила, что в Армении очень гостеприимные люди. По её словам, она получает много внимания, ей все «улыбаются, узнают и говорят приятные слова».