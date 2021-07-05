Житель Амурской области зарезал своего обидчика после драки

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37-летнему жителю Бурейского района предъявили обвинение в умышленном убийстве. Амурчанин заключён под стражу, сообщает пресс-служба регионального управления следственного комитета.

2 июля текущего года между двумя мужчинами в подъезде одного из домов в посёлке Новобурейский произошёл конфликт. Один из них ударил второго кулаком в лицо, что разозлило амурчанина. Он взял нож и ударил им несколько раз в жизненно важную часть тела 38-летнего потерпевшего. Мужчина скончался на месте.

Расследование уголовного дела продолжается.