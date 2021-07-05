Амурские лесхозы получили новую технику на 37 миллионов рублей

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В июне лесхозы Приамурья приобрели лесопожарную технику на 31 миллион рублей и лесохозяйственную на шесть миллионов рублей. Пополнился автопарк нескольких районов, сообщает областное правительство.

Так, в Зейском лесхозе появились вахтовый автомобиль и трактор «Агромаш». Тракторы также поступили в Магдагачинский и Норский лесхозы. Помимо этого Магдагачинский лесхоз получил трактор МТЗ. В Тындинском лесхозе появился бульдозер, в Благовещенском – борона дисковая, а в Завитинском – машина для очистки семян.

В июле новая техника появится в Благовещенском, Бурейском, Архаринском, Завитинском и Мазановском лесхозах. На реализацию нацпроекта «Экология» в этом году выделено более 244 миллионов рублей, в грядущем году на спецмашины планируют потратить около 124 миллионов рублей.