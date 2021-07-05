В России могут запретить пластиковые пакеты

3 июля на всей территории Евросоюза вступил в силу закон, запрещающий производство и торговлю одноразовой посудой. Вместе с пластиковыми тарелками и стаканчиками под запрет в Европе попали ватные палочки, трубочки для коктейлей и прочие вещи, которые занимают наибольшую долю в мусорных пакетах и на свалках.

Сделать подобный шаг навстречу экологическому благополучию хотят и в России. Но не спешат, тем же пластиковым пакетам сначала нужно создать альтернативу.

— Здесь точно нельзя принимать решение одномоментно. Полный запрет пластиковых пакетов сейчас может привести к необоснованным издержкам для производителей, предприятий торговли и, как следствие, потребителей, а также к невозможности соблюдения требований гигиены и безопасности пищевой продукции, – заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС.

В министерстве пояснили: только на исследование потребности населения в продукции, заменяющей пластик, может потребоваться несколько месяцев.

— Будет странно, если мы сегодня примем решение, а завтра поймем, что альтернативной продукции у нас в сопоставимых объемах не производится, – пояснил Мантуров.

Между тем, министр отметил, что вопрос с заменой пластиковой одноразовой тары на более экологичную уже прорабатывается. Такая замена в России будет проходить поэтапно.

Стараются не отставать от общемировых экологических тенденций и в Приамурье. В Благовещенске каждую третью неделю месяца проходит акция по раздельному сбору мусора. Организаторы говорят, что горожане понемногу привыкают к спецконтейнерам для пластиковой тары и бутылок.