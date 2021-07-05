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сегодня, 11:45 5

В России могут запретить пластиковые пакеты

Такую идею поддерживает Минпромторг

В России могут запретить пластиковые пакеты

3 июля на всей территории Евросоюза вступил в силу закон, запрещающий производство и торговлю одноразовой посудой. Вместе с пластиковыми тарелками и стаканчиками под запрет в Европе попали ватные палочки, трубочки для коктейлей и прочие вещи, которые занимают наибольшую долю в мусорных пакетах и на свалках.

Сделать подобный шаг навстречу экологическому благополучию хотят и в России. Но не спешат, тем же пластиковым пакетам сначала нужно создать альтернативу.

— Здесь точно нельзя принимать решение одномоментно. Полный запрет пластиковых пакетов сейчас может привести к необоснованным издержкам для производителей, предприятий торговли и, как следствие, потребителей, а также к невозможности соблюдения требований гигиены и безопасности пищевой продукции, – заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС.

В министерстве пояснили: только на исследование потребности населения в продукции, заменяющей пластик, может потребоваться несколько месяцев.

— Будет странно, если мы сегодня примем решение, а завтра поймем, что альтернативной продукции у нас в сопоставимых объемах не производится, – пояснил Мантуров.

Между тем, министр отметил, что вопрос с заменой пластиковой одноразовой тары на более экологичную уже прорабатывается. Такая замена в России будет проходить поэтапно.

Стараются не отставать от общемировых экологических тенденций и в Приамурье. В Благовещенске каждую третью неделю месяца проходит акция по раздельному сбору мусора. Организаторы говорят, что горожане понемногу привыкают к спецконтейнерам для пластиковой тары и бутылок.

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#российская власть #экология

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    4 часа назад

    Скоро будет как в СССР - одним пакетом будет пользоваться вся семью, будут стирать его, вывешивать на сушку!

  • DimonS

    DimonS
    3 часа назад

    А ведь в СССР была альтернатива всему этому. Бумажные стаканчики и тарелки, бумажные пакеты...

    Правда, в таких пакетах хранить ничего низзя было неделями, ибо бактерии проникают в него.

  • Paster

    Paster
    2 часа назад

    А могут и не запретить...

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    И мусор выносить будем в вёдрах! )))

  • paravis

    paravis
    17 минут назад

    Ещё бы запретили дорогую упаковку для дешевых таблеток типа парацетамола, ацетилсалициловой кислоты.

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