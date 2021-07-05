Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:27 0

Кристина Асмус оказалась в гипсе из-за падения с лестницы

Асмус рассказала поклонникам, как получила травму

Кристина Асмус оказалась в гипсе из-за падения с лестницы
Фото: you.elka.news

Кристина Асмус напугала своих поклонников снимком в гипсе. Оказывается, актриса упала с лестницы и порвала связки. В своём Instagram она рассказала, что с ней случилось, сообщает «Пятый канал».

Асмус решила рассказать подписчикам, как она попала в больницу. Она опубликовала на своей странице видео, в котором сообщила, что упала с лестницы дома.

По её словам, она спускалась по лестнице и решила посмотреть в телефоне, приехало ли такси. При этом она сильно подвернула ногу и упала на неё всем весом.

«Хруст был такой сильный, мне казалось, что хрустнул весь организм», — добавила Кристина.

У артистки оказались порваны четыре связки, теперь ближайшие недели ей придётся провести в гипсе.

Асмус отметила, что сама не раз говорила дочери, чтобы та не пользовалась телефоном на лестнице. Теперь она досадует, что совершила ошибку, от которой пыталась предостеречь своего ребёнка.

Актриса поблагодарила поклонников за поддержку и попросила их быть внимательнее, чтобы не получать таких травм.

Просмотров всего: 268

#здоровье #интернет #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Певица Клава Кока и блогер Дима Гордей расстались после двух лет отношений
В России и мире

Певец Митя Фомин рассказал, как пытался выжить в США
В России и мире

Надежда Бабкина призналась, что они с Евгением Гором не живут вместе

В России и мире

Рэпер Моргенштерн рассказал, что поборол свои зависимости
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь