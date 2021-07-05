Кристина Асмус оказалась в гипсе из-за падения с лестницы

Асмус решила рассказать подписчикам, как она попала в больницу. Она опубликовала на своей странице видео, в котором сообщила, что упала с лестницы дома.

По её словам, она спускалась по лестнице и решила посмотреть в телефоне, приехало ли такси. При этом она сильно подвернула ногу и упала на неё всем весом.

«Хруст был такой сильный, мне казалось, что хрустнул весь организм», — добавила Кристина.

У артистки оказались порваны четыре связки, теперь ближайшие недели ей придётся провести в гипсе.

Асмус отметила, что сама не раз говорила дочери, чтобы та не пользовалась телефоном на лестнице. Теперь она досадует, что совершила ошибку, от которой пыталась предостеречь своего ребёнка.

Актриса поблагодарила поклонников за поддержку и попросила их быть внимательнее, чтобы не получать таких травм.