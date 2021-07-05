Реабилитацию после COVID-19 прошли 472 жителя Амурской области

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Реабилитационные центры для тех, кто перенёс коронавирусную инфекцию, работают в Приамурье с января текущего года. Восстановление после болезни проходит в санатории «Василёк».

На покупку необходимого оборудования в реабилитационные центры из федерального бюджета для регионов выделят 100 миллиардов рублей. Об это сообщил Владимир Путин во время «прямой линии».

Пациенты во время реабилитации получают целый комплекс оздоровительных процедур, среди которых массаж, галотерапия, кислородный коктейль и лечебная физкультура.

– При необходимости назначаются ингаляции с лекарственными средствами и кислородотепрапия. Физиотерапия применяется с учетом показаний и противопоказаний: магнит, лазер, цветотерапия, электрофорез. Безусловно, федеральные средства помогут нам приобрести необходимое оборудование для восстановления после перенесенного заболевания, что позволит сделать реабилитацию более доступной для населения. Именно это является главной задачей, которую поставил президент, – сказала министр здравоохранения Приамурья Светлана Леонтьева.