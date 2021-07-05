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сегодня, 11:15 1

В Благовещенске обследуют дымовую трубу ТЭЦ

Для работ привлекут промышленных альпинистов

В Благовещенске обследуют дымовую трубу ТЭЦ
Фото: ДГК

Сегодня, 5 июля, на благовещенской ТЭЦ началось плановое обследование дымовой трубы № 2 высотой 210 метров. Для этого к работе привлечены промышленные альпинисты. Профилактическое мероприятие будет продолжаться два дня, на это время в работу будет включена резервная дымовая труба № 1.

Для проведения промышленной экспертизы дымовой трубы энергетики отключат её, проведут вентиляцию внутри строения, затем промышленные альпинисты спустятся внутрь трубы для оценки её состояния и выявления дефектов. После этого энергетикам выдадут рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту дымовой трубы № 2.

— Дымовая труба № 2 была построена в 1994 году. В 2014 году мы провели реконструкцию обеих дымовых труб, в ходе которых произвели ремонт металлоконструкций, восстановление фундаментов основания, ремонт кирпичной кладки и швов ствола трубы, а также их окраску, – напомнил директор Благовещенской ТЭЦ Андрей Сазанов.

Также в этом году также запланированы работы по повышению экологичности станции: на трубе № 2 установят автоматизированную систему учета выброса веществ в атмосферу.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    4 часа назад

    новая труба и сразу две статьи)))))

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