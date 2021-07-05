Представитель МакSим опровергла слухи о миллионных расходах на лечение певицы

38-летняя МакSим более двух недель находится в тяжёлом состоянии, врачи ввели её в искусственную кому и подключили к ИВЛ. Ранее сообщалось, что певицу лечат в элитной больнице, двухнедельное размещение в которой обходится в 1 миллион рублей.

Представитель артистки Яна Богушевская опровергла эти слухи. В своём Instagram она заявила, что Марина лечится в других условиях, а «не лежит в частной клинике за миллионы».

Также Богушевская прокомментировала домыслы о личной жизни МакSим. СМИ сообщали, что певицу якобы связывают романтические отношения с неврологом Рамилем Артюшевым. По словам представителя, врач лишь помогал Марине восстановиться после того, как она упала с лошади.

Богушевская добавила, что на данный момент состояние МакSим остаётся без изменений. Она отметила, что сейчас медики уже не проводят певице тесты на коронавирус, а занимаются лечением. Несколько ранее сделанных тестов показали отрицательный результат.