По факту смертельного ДТП под Белогорском начата прокурорская проверка

— Установлено, что 4 июля около 17:00 часов на федеральной дороге Чита – Хабаровск на территории Белогорского района 31-летний водитель легкового автомобиля выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с транспортным средством, под управлением 61-летнего мужчины. В машине также находилась его 60-летняя супруга, – уточняют в прокуратуре Амурской области.

Удар был настолько сильным, что погибли все, кто находился внутри транспортных средств. Прокуратура сообщает также о возбуждении уголовного дела по факту этого ДТП по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».