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По факту смертельного ДТП под Белогорском начата прокурорская проверка

Озвучены новые подробности автокатастрофы

По факту смертельного ДТП под Белогорском начата прокурорская проверка
Фото: @kriminal_blg

Прокуратура начала проверку по факту автокатастрофы между Белогорском и Возжаевкой. 4 июля здесь столкнулись два автомобиля, погибли оба водителя и пассажирка.

— Установлено, что 4 июля около 17:00 часов на федеральной дороге Чита – Хабаровск на территории Белогорского района 31-летний водитель легкового автомобиля выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с транспортным средством, под управлением 61-летнего мужчины. В машине также находилась его 60-летняя супруга, – уточняют в прокуратуре Амурской области.

Удар был настолько сильным, что погибли все, кто находился внутри транспортных средств. Прокуратура сообщает также о возбуждении уголовного дела по факту этого ДТП по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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#ДТП #происшествия

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